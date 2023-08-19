В Пермском крае несовершеннолетнего подозревают в убийстве коллеги в кафе

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 19 августа. Уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае, который в ходе ссоры ударил ножом 19-летнего коллегу, работавшего официантом в кафе. В результате пострадавший умер, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан несовершеннолетний местный житель 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, инцидент произошел в кафе в городе Добрянка. Между подозреваемым и 19-летним официантом произошла ссора из-за претензии по поводу сна на рабочем месте. "В ходе ссоры, вооружившись ножом, подозреваемый нанес им один удар в область грудной клетки потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте преступления. В настоящее время следователем следственного отдела по г. Добрянка проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в СК.