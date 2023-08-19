В Москве пьяный хоккеист не оплатил счет в кафе и покусал полицейского

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что ему грозит штраф или административный арест до 15 суток

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину в кафе в центре Москвы, который отказался оплачивать счет, а в ходе разбирательства нанес повреждения полицейскому. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции были установлена группа граждан, отказывавшихся оплачивать счет. В ходе разбирательства один из мужчин повел себя агрессивно нанес сотруднику полиции телесные повреждения, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства. В отношении задержанного составлен протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), ему грозит штраф или административный арест до 15 суток. "Сержант полиции обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о нападающем команд Любительской хоккейной лиги "Марьинские кабанчики" и "Металлург" Артеме Мелкумове. В момент инцидента, который произошел в кафе на Нижней Радищевской 17 августа, он был пьян. Хоккеист укусил за палец полицейского, нанеся ему рваную рану. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. "Хоккеист сейчас под подпиской о невыезде", - добавил представитель правоохранительных органов.