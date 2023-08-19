19 августа, 12:44
Военная операция на Украине

В ДНР в пригороде Горловки мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ

По информации главы администрации Ивана Приходько, речь идет о поселке Зайцево

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в поселке Зайцево в пригороде Горловки в ДНР в результате обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

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"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.

Как сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Никитовский район Горловки с начала суток дважды подвергался обстрелам со стороны ВСУ - было выпущено семь снарядов из ствольной артиллерии калибром 152 мм. 

Теги:
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