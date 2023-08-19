В пригороде Парижа в результате пожара в жилом доме погибли три человека

По сведениям телеканала BFMTV, еще восемь пострадали

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в парижском пригороде Иль-Сен-Дени (департамент Сен-Сен-Дени). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, одним из погибших является 13-летний подросток, он выпрыгнул из окна.

Кроме того, восемь человек пострадали. Также были госпитализированы в тяжелом состоянии двое пожарных.

Пожар произошел в многоквартирном доме в Иль-Сен-Дени около 10 часов утра по местному времени (11:00 мск). На место были направлены 195 сотрудников противопожарной службы, задействовано 60 пожарных автомобилей. Вокруг здания был установлен периметр безопасности.