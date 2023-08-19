19 августа, 13:20

В Сочи в ДТП с двумя автобусами пострадали три человека

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в Сочи, в результате ДТП пострадали три пассажира одного из них, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по городу Сочи.

"Полицейскими установлено, что водитель автобуса с маршрутом 551, двигавшийся от Хосты в сторону Сочи, допустил столкновение с другим автобусом, стоявшим на обочине. По предварительным данным, пострадали три пассажира 551-го автобуса", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. 

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РоссияКраснодарский край
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