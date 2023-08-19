Число погибших в результате пожара на шахте в Казахстане увеличилось до четырех

Спасатели продвигаются в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера

АСТАНА, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело четвертого горняка, погибшего в результате пожара на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Министр по ЧС Сырым Шарипханов держит на постоянном контроле ход поисково-спасательных работ на шахте "Казахстанская". В 18:14 (15:14 мск - прим. ТАСС) обнаружен четвертый пропавший. Он обнаружен силами двух отделений под командованием заместителя командира взвода горноспасателей Самата Шошимова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе спасательных работ обнаружили тела трех горняков.

Отмечено, что спасатели продвигаются по конвейерному уклону сверху вниз в направлении предполагаемого нахождения пятого шахтера. Работы осложнены сплошной задымленностью, высокой температурой и преградами в виде завалов. Тушение локальных очагов пожаров приостановлено, все усилия направлены на поиски.

На шахте утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли. Поиски одного человека продолжаются. В результате происшествия пострадали 13 человек.