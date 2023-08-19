Под Волгоградом пожар в лесу тушат около 100 человек и 20 единиц техники

Площадь возгорания составляет 5 га

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Возгорание на территории лесничества в Городищенском районе Волгоградской области тушат около 100 человек и 20 единиц техники, площадь пожара составляет 5 га. Об этом ТАСС сообщили в комитете природных ресурсов региона, лесного хозяйства и экологии региона.

"В настоящее время локализуют возгорание на территории Волгоградского лесничества в Городищенском районе. Задействованы силы Волгоградского лесничества, привлекаются дополнительные резервы. В тушении участвуют силы противопожарной службы ГУ МЧС по Волгоградской области. Привлечено 98 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

В комитете природных ресурсов региона ТАСС уточнили, что площадь пожара в лесном массиве составляет 5 га, угрозы расположенным вблизи населенным пунктам нет. Сообщается, что для недопущения распространения огня и минимизации ущерба выполнена дополнительная опашка.