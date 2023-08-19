В Дагестане в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Акушинском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД по республике.

"На 11-м км автодороги Акуша - Бутри в Акушинском районе местный житель, управляя автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением, съехал на обочину попутного направления, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Еще один пассажир, житель Акушинского района, с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Собран материал для принятия процессуального решения.