В Ингушетии прокуратура организовала проверку по факту массового конфликта

Зачинщиков и активных участников произошедшего доставили в отделение полиции

ТАСС, 19 августа. Прокуратура по Ингушетии организовала проверку по факту массового конфликта у башенных комплексов в Джейрахском районе региона.

"Прокурором Республики Ингушетия организована проверка по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе. Проведение проверки поручено прокуратуре Джейрахского района. В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ингушетии, между двумя группами жителей республики произошел конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Зачинщиков и активных участников конфликта доставили в отделение полиции.