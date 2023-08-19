Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

В Роспотребнадзоре по региону сообщили, что причиной отравления, по предварительным результатам анализа биоматериалов от больных, стала сальмонелла

ТАСС, 19 августа. Число отравившихся шаурмой в городе Владимире выросло до 76 человек, среди них 19 детей. По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом, всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей", - говорится в сообщении. Днем 18 августа сообщалось о 56 случаях отравления.

Поясняется, что было госпитализировано 34 человека, в том числе 11 детей. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести. Причиной отравления, по предварительным результатам анализа биоматериалов от больных, стала сальмонелла.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие приобретали шаурму в пяти предприятиях общественного питания быстрого обслуживания города Владимира с 15 по 17 августа. На всех объектах выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, их работа временно приостановлена, помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны.

Ранее сообщалось, что региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В пресс-службе управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям отмечали, что мясо поступало в торговые точки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Кроме того, предприятия общественного питания не были зарегистрированы в информационной системе обеспечения прослеживаемости животноводческой продукции ФГИС "Меркурий".