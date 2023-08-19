В Самарской области при столкновении лодок погиб один человек

Еще двое пострадали

ТАСС, 19 августа. Доследственная проверка организована по факту столкновения двух моторных лодок в Самарской области. В результате погиб один человек, двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По предварительным данным, днем 19 августа на реке вблизи турбазы "Маяк" произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.