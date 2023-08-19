В Ингушетии мужчина умер от сердечного приступа во время массового конфликта

Прокуратура организовала проверку по факту конфликта

ТАСС, 19 августа. Житель Ингушетии умер в результате сердечного приступа во время массового конфликта в Джейрахском районе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

"Один пожилой мужчина. Он перенервничал из-за конфликта и скончался от сердечного приступа", - сказал источник.

Прокурором Республики Ингушетия организована проверка по факту массового конфликта и нарушения общественного порядка у башенных комплексов в Джейрахском районе.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, между двумя группами жителей республики произошел конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Зачинщиков и активных участников конфликта доставили в отделение полиции.