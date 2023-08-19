В Москве суд заключил под стражу двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК

По данным следствия, обвиняемые воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу по отношению к сотрудникам телекомпании

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 августа съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, а именно съемку репортажа о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир, расположенной на улице Касимовской. Однако двое мужчин, находившиеся в указанном помещении, осознавая, что перед ними съемочная группа, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу по отношению к сотрудникам телекомпании.