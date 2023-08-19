На Тенерифе около 26 тыс. человек вынуждены эвакуироваться из-за пожаров

Пожарным не удалось взять под контроль возгорания на острове

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Около 26 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться из-за природных пожаров с острова Тенерифе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы Испании.

"По предварительным данным, эвакуировано более 26 тыс. человек", - приводит агентство слова испанских спасателей.

Ранее сообщалось, что пожарным не удалось взять под контроль природные пожары на острове. В муниципалитетах Арафо и Канделария (северо-восток острова) от огня пострадало более 1,6 тыс. га. Пожар распространился также на соседние Санта-Урсула и Ла-Виктория.

Тенерифе - крупнейший из архипелага Канарских островов. Он знаменит своими пляжами и курортами.