19 августа, 16:49

СМИ: в Болгарии княгиня Калина стала виновником ДТП

Ее проба на алкоголь дала положительный результат

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Дочь бывшего болгарского монарха и бывшего премьер-министра страны (2001-2005 годы) Симеона Сакскобургготского - княгиня Калина - стала виновником ДТП на парковке одного из отелей в окрестностях Софии, пострадавших нет. Об инциденте сообщает Болгарское национальное телевидение и другие СМИ.

Отмечается, что на месте происшествия полицейский патруль остановил водителя - 51-летнюю женщину, проба на алкоголь которой дала положительный результат. Расследование происшествия продолжается.

Пресс-центр МВД подтвердил информацию о происшествии без указания имени нарушителя. 

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