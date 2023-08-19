В Калмыкии в ДТП погиб сотрудник полиции

Еще три человека пострадали

ТАСС, 19 августа. Столкновение трех автомобилей произошло на трассе Элиста - Астрахань, в результате погиб сотрудник полиции, еще три человека пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Республике Калмыкия.

"Следователями Малодербетовского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте аварии погиб 39-летний сотрудник полиции. Водитель легкового автомобиля Lada Granta и двое его пассажиров доставлены в реанимационное отделение БУ РК "Республиканская больница им. П. П. Жемчуева", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на трассе столкнулись двигавшиеся в попутном направлении Lada Granta и Mercedes-Benz Atego, в результате отечественная легковушка выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry.