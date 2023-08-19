В Подмосковье ребенок пострадал на соревнованиях по стрельбе

В экстренных службах сообщили, что мальчику оказывают необходимую помощь

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мальчик пострадал по неосторожности на соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел на соревнованиях по стрельбе в Электростали. Мальчик подошел слишком близко к огневой позиции и в него отлетела гильза. У ребенка диагностированы ушибы и царапины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшему оказывается необходимая помощь. "На соревнованиях ребенок был с бабушкой. Предварительно, помощь медиков женщине не понадобилась", - добавил представитель экстренных служб.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.