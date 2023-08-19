В Армении в ДТП погибла гражданка Белоруссии

Еще трое белорусов пострадали

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Гражданка Белоруссии погибла, еще трое белорусов пострадали в результате ДТП в Армении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

"В Армении на трассе Ереван - Сисиан произошло ДТП с участием четырех граждан Беларуси. В результате аварии одна гражданка Беларуси погибла. Трое граждан Беларуси были направлены в медицинское учреждение, где прошли дополнительное обследование", - говорится в сообщении. ДТП произошло 19 августа.

Посольство республики в Армении находится в контакте с армянскими и белорусскими компетентными органами и готово оказать все необходимое консульско-правовое содействие. "Выражаем соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей", - добавили в МИД.