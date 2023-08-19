Число погибших в результате пожара на шахте в Казахстане увеличилось до пяти

Возгорание на шахте "Казахстанская" произошло 17 августа

АСТАНА, 19 августа. /ТАСС/. Казахстанские спасатели обнаружили тело пятого горняка, погибшего в результате пожара на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Карагандинской области.

"Спасатели обнаружили тела всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где 17 августа произошел пожар", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе спасательных работ обнаружили тела четырех горняков.

На шахте утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли. В результате происшествия пострадали 13 человек.