Под Волгоградом локализовали возгорание в лесу

Площадь пожара увеличилась до 15 га

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Возгорание на территории лесничества в Городищенском районе Волгоградской области распространилось на площади в 15 га, пожарным удалось его локализовать. Об этом ТАСС сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

"Пожар в Городищенском районе локализован. Локализация на площади 15 га. Проливка территории продолжится до полной ликвидации, ситуация остается на контроле", - сообщили в комитете.

В субботу на территории Волгоградского лесничества в Городищенском районе загорелся лес, площадь составляла 5 га. В тушении пожара были задействованы около 100 человек и 20 единиц техники.