19 августа, 17:35
Лесные пожары в России

Под Волгоградом локализовали возгорание в лесу

Площадь пожара увеличилась до 15 га

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Возгорание на территории лесничества в Городищенском районе Волгоградской области распространилось на площади в 15 га, пожарным удалось его локализовать. Об этом ТАСС сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

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"Пожар в Городищенском районе локализован. Локализация на площади 15 га. Проливка территории продолжится до полной ликвидации, ситуация остается на контроле", - сообщили в комитете.

В субботу на территории Волгоградского лесничества в Городищенском районе загорелся лес, площадь составляла 5 га. В тушении пожара были задействованы около 100 человек и 20 единиц техники.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииВолгоградская область
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