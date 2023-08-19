Около Александруполиса произошел крупный пожар

По сведениям Афинского Македонского агентства новостей, эвакуированы жители восьми поселков

АФИНЫ, 19 августа. /ТАСС/. Мощный лесной пожар возник на севере Греции близ города Александруполис, в превентивных целях эвакуированы жители восьми поселков, сгорели несколько домов и автомобилей. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, лесной пожар, вспыхнувший утром в районе Мелиа в пригороде Александруполиса, под влиянием сильного ветра разросся до неконтролируемых размеров. Сгорели несколько домов и автомобилей, пострадала сельскохозяйственная техника. Огонь приблизился к монастырю Агиу Иоанну Теологу (Святого Иоанна Богослова) в местечке Аэтохори. "Ситуация сложная, я не встречал такого большого фронта в течение многих лет", - заявил агентству губернатор региона Восточная Македония и Фракия Христос Метиос.

По его словам, первоочередной задачей, которую выполняют пожарные, является спасение людей, а уж затем сохранение имущества. "Все работники госаппарата тут, работает вся техника, которая была в распоряжении региона, муниципалитета и армии, на огонь в течение дня сбрасывали воду 14 самолетов и вертолетов", - рассказал губернатор. Он отметил, что борьбу с пламенем сухопутные подразделения пожарных будут вести всю ночь, а с утра вновь начнет работать пожарная авиация.

Мэр Александруполиса Яннис Замбукис сообщил, что из-за приближения природного пожара заблаговременно "на первом этапе были эвакуированы в безопасные места жители населенных пунктов Пефка, Аэтохори, Нипса, а на втором этапе - населенных пунктов Лутра, Антия, Аристино, Дорико и Агнантия".

В Греции снова установилась жаркая погода. В Афинах столбик термометра поднялся в субботу до 35 градусов в тени, а с понедельника до субботы температура в столице будет постепенно подниматься до 40 градусов. В результате в стране появились несколько очагов лесных пожаров, с которыми борются пожарные. В частности, в субботу лесные пожары возникли в местечках Ватопеди и Лахана близ Салоник, но они были к вечеру локализованы пожарными бригадами.