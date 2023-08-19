В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 19 августа. Школьный автобус съехал с дороги в Пермском крае, пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, 19 августа при движении по автомобильной трассе Соликамск - Красновишерск водитель школьного автобуса одной из транспортных организаций, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, госпитализированы четверо пострадавших. Всего в автобусе находились 20 человек. Инцидент произошел в 14:00 мск, автобус перевозил группу детей в возрасте от 14 до 17 лет.

Следователи-криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.