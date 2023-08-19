В Подмосковье водитель мусоровоза насмерть сбил 86-летнюю женщину

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Водитель мусоровоза сбил 86-летнюю женщину возле одного из домов в Балашихе, от полученных травм она умерла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя грузовиком марки MAN (мусоровоз), двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на женщину 1937 года рождения, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина умерла на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ", - добавили в надзорном ведомстве Подмосковья.

ДТП произошло у одного из домов на улице Луговая в Балашихе.