В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадала женщина

Поврежден частный жилой дом

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Женщина 1951 года рождения получила травмы при обстреле украинской армией Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк (Куйбышевский район): на ул. Виктора Исакова, 30, ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь велся из ствольной артиллерии - в 18:40 мск было выпущено три снаряда калибра 155 мм. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.