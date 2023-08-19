19 августа, 19:13
Военная операция на Украине

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадала женщина

Поврежден частный жилой дом

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Женщина 1951 года рождения получила травмы при обстреле украинской армией Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Донецк (Куйбышевский район): на ул. Виктора Исакова, 30, ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь велся из ствольной артиллерии - в 18:40 мск было выпущено три снаряда калибра 155 мм. В результате обстрела поврежден частный жилой дом. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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