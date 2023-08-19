19 августа, 19:57

В Дагестане в ДТП пострадали три подростка

Их госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Водитель в Дагестане не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних подростков, находившиеся в пассажирских сидениях, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Местный житель, управляя автомобилем Datsun on-DO, не справился с управлением, съехал в кювет попутного направления и врезался в газовую трубу. В результате ДТП с различными телесными повреждениями госпитализированы несовершеннолетние пассажиры автомобиля: 16-летняя местная жительница, 16-летняя жительница Бабаюртовского района и 17-летняя жительница Рутульского района", - говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу около 16:30 в поселке Сулак. Полицейскими собран материал для принятия процессуального решения. 

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РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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