В Белгороде произошел пожар на мусорном полигоне

Как сообщил мэр города Валентин Демидов, пострадавших нет

ТАСС, 20 августа. На юго-западе Белгорода произошло самовозгорание полигона с твердыми бытовыми отходами (ТБО), обошлось без пострадавших. Об этом сегодня сообщил мэр города Валентин Демидов.

"По предварительным данным, произошло самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после поступления в 21:38 сообщения о задымлении на место возгорания были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части, инженерная техника организации, которая эксплуатирует полигон, и Белгорблагоустройства.