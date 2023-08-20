В Курске после падения беспилотника пострадали пять человек

БПЛА врезался в крышу здания железнодорожного вокзала

КУРСК, 20 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что подробности инцидента уточняются. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

Железнодорожный вокзал располагается в центральной части Курска, расстояние до границы с Украиной составляет порядка 150 км.