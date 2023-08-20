20 августа, 00:56,
обновлено 20 августа, 01:15
Военная операция на Украине

В Курске после падения беспилотника пострадали пять человек

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

БПЛА врезался в крышу здания железнодорожного вокзала

КУРСК, 20 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что подробности инцидента уточняются. Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

Железнодорожный вокзал располагается в центральной части Курска, расстояние до границы с Украиной составляет порядка 150 км. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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