Села в округе Приамурья в зоне паводка освободились от воды

Речь идет о населенных пунктах Белогорского муниципального округа

ТАСС, 20 августа. Села Белогорского муниципального округа, где были подтоплены жилые дома, приусадебные участки и дороги, освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Амурской области.

"Населенные пункты Белогорского муниципального округа освободились от воды. За минувшие сутки вода ушла с внутрипоселковых дорог и из подтопленных жилых домов, приусадебных участков сел Заречное, Амурское, Возжаевка", - говорится в сообщении.

Администрации муниципальных образований организовали работу оценочных комиссий по определению ущерба, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Спасатели проводят подворовой обход, оказывают адресную помощь населению. Формируются заявки на просушку жилых домов и расчистку придомовых территорий от мусора.

19 августа в управлении сообщали, что в результате прохождения циклона на территории трех населенных пунктов Белогорского муниципального округа сформировался дождевой паводок. По результатам работы административной комиссии было выявлено подтопление 39 частных домов, из которых 12 - нежилые, 39 приусадебных участков, 2 участков внутрипоселковых дорог.