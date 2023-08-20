20 августа, 01:36,
обновлено 20 августа, 01:51
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву

Егор Алеев/ ТАСС, архив
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

По словам мэра столицы, его сбили силы ПВО

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на Москву, она была пресечена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также поблагодарил военных за работу.

18 августа система ПВО также поразила украинский БПЛА, который пытался атаковать объекты в Москве. Его обломки упали в районе "Экспоцентра" у "Москва-Сити", жертв и значимых разрушений не было. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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