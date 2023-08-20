Собянин сообщил о попытке пролета беспилотника на Москву

По словам мэра столицы, его сбили силы ПВО

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на Москву, она была пресечена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин также поблагодарил военных за работу.

18 августа система ПВО также поразила украинский БПЛА, который пытался атаковать объекты в Москве. Его обломки упали в районе "Экспоцентра" у "Москва-Сити", жертв и значимых разрушений не было.