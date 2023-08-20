На Камчатке столкнулись два внедорожника

Погибли три человека

ТАСС, 20 августа. ДТП с участием двух внедорожников произошло на Камчатке, в результате столкновения погибли оба водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления МВД России по Камчатскому краю.

"Сегодня в 09:03 (00:03 мск - прим. ТАСС) на 5-м километре автодороги "Облрадиоцентр" женщина-водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, совершила наезд на дорожный отбойник, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Nissan Patrol под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пассажирка автомобиля Nissan Patrol 1976 года рождения с полученными травмами госпитализирована. Как позднее добавили в МВД, пассажирка умерла от полученных травм.