Минобороны РФ сообщило о подавлении средствами РЭБ летевшего на Москву беспилотника

Как уточнили в ведомстве, он потерпел крушение в безлюдном районе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаки беспилотником по объектам Москвы и Московской области, он был подавлен и потерпел крушение в Ступинском районе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что дежурные средства ПВО обнаружили беспилотник, который летел над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы. "БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - сказали в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на столицу, она была пресечена.