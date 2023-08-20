В Приморье за сутки от воды освободилось почти 150 домов

Как сообщили в региональном МЧС, гидрологическая обстановка в крае стабилизируется

ТАСС, 20 августа. Спад уровней воды наблюдается на реках Приморского края, за сутки от воды освободилось 148 жилых домов и 47 приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

"На территории края наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, происходит спад уровней воды на реках региона. За сутки от воды освободилось 148 жилых домов и 47 приусадебных участков. Всего с нарастающим итогом просушены 664 дома, откачена вода из подвалов 589 жилых домов. Работа проводится в соответствии с поступающими заявками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами регионального управления осуществляется доставка 68 тепловых пушек из Читы Забайкальского края.

Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 177 аварийно-восстановительных бригад, привлечены более 1,1 тыс. человек и 275 единиц техники.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.