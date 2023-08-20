В муниципалитете Приангарья ввели режим ЧС из-за прогноза повышения уровня воды в реке

Как сообщили в региональном МЧС, в район передислоцировали силы и средства из Киренска

ТАСС, 20 августа. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за прогноза повышения уровня воды в реке Киренге. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В связи с прогнозом повышения уровня реки Киренги и возможного подтопления пониженных участков местности в Казачинско-Ленском районе вводится режим чрезвычайной ситуации. Силы и средства Северного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы передислоцированы в Казачинско-Ленский район из города Киренска для оперативного реагирования в случае подъема реки", - сообщили в ведомстве.

В район направлена оперативная группа регионального главка с беспилотными летательными аппаратами для мониторинга обстановки. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.

Ранее сообщалось, что в реке 20-21 августа ожидается поднятие уровня воды в реке в районе села Казачинского до 240-270 см, при критической отметке в 250 см. Возможен выход воды на пониженные участки местности.

Село Казачинское - административный центр Казачинско-Ленского района, находящегося на севере региона. В селе проживают порядка 2,5 тыс. человек.