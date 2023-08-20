Губернатор Ростовской области сообщил, что регион пытались атаковать дронами-камикадзе

По данным Василия Голубева, жертв и разрушений нет

ТАСС, 20 августа. Попытка теракта с использованием дронов-камикадзе была предпринята в Ростовской области, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегoдня ранним утрoм у нас в oбласти была прeдпринята пoпытка теракта с испoльзованием дрoнов-кaмикадзе", - сказал он. Голубев указал, что по беспилотникам успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы, силы ПВО не применяли из-за малого размера цели. По словам губернатора, один дрон упал в километре севернее Новошахтинска, еще два - на территории воинской части в Каменске.

Жертв и разрушений в результате падения дронов нет, отметил Голубев.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действует 31 пункт временного размещения, в которых на июнь 2023 года находятся около 3,5 тыс. человек. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.

Ранее 20 августа об атаках беспилотников сообщили также власти Москвы и Курской области. БПЛА, летевший в сторону Москвы, был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал в безлюдном районе Подмосковья. В Курске дрон атаковал здание железнодорожного вокзала, пять человек получили легкие ранения осколками стекла.