В Башкирии при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека

Пострадал водитель Газели

ТАСС, 20 августа. В Башкирии в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком погибли четыре человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция республики.

"Авария произошла сегодня утром в Уфимском районе на 19-м км автодороги Западный обход города Уфы. Столкнулись встречные Lada Granta и грузовая Газель. По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель Lada и его три пассажира", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель Газели. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также выехало руководство ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и другие сотрудники.