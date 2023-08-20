В Херсонской области сообщили о гибели жителя при обстрелах со стороны ВСУ

За сутки также два человека получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, двое получили ранения за сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате обстрела населенных пунктов Алёшки, Казачьи Лагери получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя. В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель", - сказал он.

В среду в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 58 снарядов по населенным пунктам Казачьи Лагеря, Алёшки, Корсунка, Новая Каховка и Старая Збурьевка.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.