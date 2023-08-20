20 августа, 07:00,
обновлено 20 августа, 07:08
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о гибели жителя при обстрелах со стороны ВСУ

За сутки также два человека получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, двое получили ранения за сутки в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате обстрела населенных пунктов Алёшки, Казачьи Лагери получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя. В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель", - сказал он.

В среду в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 58 снарядов по населенным пунктам Казачьи Лагеря, Алёшки, Корсунка, Новая Каховка и Старая Збурьевка.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. 

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