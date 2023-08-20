В Подмосковье произошел пожар на складе Ozon

Сотрудников эвакуировали

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. На складе компании Ozon в деревне Гривно Московской области произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании поступила в 08:39 мск. "Пожар произошел в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из под кровли. Проведена эвакуация сотрудников. Площадь пожара на данный момент составляет 375 кв. м, горит продукция в коробках на стеллажах", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, до прибытия пожарных подразделений эвакуировали 391 человека.

В ГУ МЧС добавили, что к тушению привлекли 91 человека и 34 единицы техники, от МЧС 43 человека и 16 единиц техники. Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направили специалистов ГКУ МО "Мособлпожспас".

Как уточнили в экстренных службах для ликвидации пожара привлекли вертолет Ка-32 ГКУ "Московский авиационный центр". Кроме того, в готовность привели Ми-8 МЧС.

Уточняется, что очаг возгорания пока не обнаружили. Пожарные привлекаются к тушению по второму (повышенному) номеру сложности. Общая площадь горящего склада составляет 60 тыс. кв. м.

При этом по данным МЧС в 11:22 пожар локализовали на площади 500 кв. м.

Как уточнили в пресс-службе компании, угрозы для блоков и зданий рядом со складом Ozon, где произошел пожар, нет. "Пожар быстро локализовали экстренные службы. Угрозы для соседних блоков и зданий нет. Сотрудников оперативно эвакуировали, за медицинской помощью никто не обратился. Этот блок склада не эксплуатировался, в нем не хранились товары", - сказали там.