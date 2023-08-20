В Бурятии из-за размытия железнодорожных путей поезда пустят альтернативными маршрутами

В работах по поддержанию рельсо-шпальной решетки и насыпи, а также восстановлению заградительного сооружения дамбы от РЖД привлекли 110 человек

ТАСС, 20 августа. Пассажирские поезда сообщением Красноярск - Нерюнгри, Анапа - Тында, Нерюнгри - Красноярск будут двигаться по альтернативным маршрутам в связи с размытием железнодорожного полотна в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Остановлены пассажирские поезда Кисловодск - Тында, Тында - Кисловодск. Организованы питание и подвоз воды, обеспечение средствами первой необходимости. 19, 20 и 21 августа пассажирские поезда сообщением Красноярск - Нерюнгри, Анапа - Тында, Нерюнгри - Красноярск будут двигаться альтернативными маршрутами", - отмечается в распространенном сообщении со ссылкой на первого заместителя начальника ВСЖД Евгения Ларина.

В 04:52 мск произошел подмыв устоев моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. "В результате произошел подмыв полотна протяженностью 1 тыс. м. Смыв части насыпи привел к опрокидыванию на 45 градусов рельсо-шпальной решетки", - говорится в сообщении.

В работах по поддержанию рельсо-шпальной решетки и насыпи, а также восстановлению заградительного сооружения в соответствии с решением муниципального штаба Северо-Байкальского района задействовали от РЖД 110 человек, 6 бульдозеров, 2 вагона электростанции, 7 единиц специализированного подвижного состава. Также привлекли 26 подрядчиков, 11 самосвалов, 4 экскаватора, 2 крана-манипулятора, автомобильный кран и бульдозер.

"За ночь по дамбе выгружено 36 самосвалов на восстановление и поддержание дороги к дамбе и на само тело насыпи. Из 200 необходимых для восстановления дамбы отсыпано 10 м. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

О ЧС

19 августа в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути закрыли.

В республике ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района. Руководителем ликвидации ЧС назначен глава района Игорь Пухарев. Как ранее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа.