В Алтайском крае при пожаре в доме погибли двое детей

Пострадали три человека

ТАСС, 20 августа. При пожаре в частном доме в Змеиногорске Алтайского края погибли двое детей, еще три человека пострадали. Об этом сообщила ТАСС помощник прокурора края Мария Антошкина.

"В Змеиногорске Алтайского края в одном из частных домовладений произошел пожар. После его тушения обнаружены тела четырехлетней девочки и ее трехмесячного брата. Бабушку детей, ее знакомого и еще одного ребенка удалось спасти, им оказана медицинская помощь", - сообщила она.

Погибшие жили в многодетной семье, где было семеро детей. Трое из них отдыхали у своей бабушки на выходных. Прокуратура проводит проверку, при проведении которой дадут оценку работе органов системы профилактики.

По факту гибели детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", его расследование поставили на контроль прокуратуры.