В станице под Краснодаром произошел пожар на складе

Площадь возгорания составила 500 кв. м

ТАСС, 20 августа. Возгорание склада произошло на территории промзоны в станице Старокорсунской Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 10:32 мск диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: станица Старокорсунская, промзона. В 10:39 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание склада", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли 62 человека личного состава, 22 единицы техники.

В 11:16 пожар локализовали на площади 500 кв. м. Изначально возгорание распространилось на площади 200 кв. м.