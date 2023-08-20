20 августа, 08:43

В Пакистане при столкновении автобуса и грузовика с топливом погибли не менее 20 человек

Еще 15 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 20 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Пенджаб. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на спасательную службу.

По ее данным, инцидент произошел утром на автомагистрали недалеко от города Файсалабад. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Карачи - Исламабад, врезался в грузовик, перевозивший цистерны с дизельным топливом. В результате столкновения горючее сдетонировало, пламя охватило оба транспортных средства.

Отмечается, что в автобусе находились не менее 40 человек. 

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