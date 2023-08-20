В Калужской области два человека погибли во время грозы на базе отдыха

Пострадали четверо

ТАСС, 20 августа. В результате грозы и сильного ветра на базе отдыха в Тарусском районе Калужской области два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калужской области.

"В ночь на 20 августа 2023 года на территории базы отдыха в Тарусском районе Калужской области в результате падения деревьев погибли два человека, четверо травмированы и доставлены в больницу. Для выяснения обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, на базе отдыха проходил слет байкеров, отдыхающие установили на территории палатки. Из-за грозы и сильного ветра, удара молнии на территории базы отдыха в ночь на 20 августа повалило деревья. Они упали на палатки, в которых находились люди. Погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка, 4 человека госпитализировали.