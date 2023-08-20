В ДНР сообщили об обстреле ВСУ завода "Стирол"

Мэр Горловки Иван Приходько заявил о повреждении инфраструктуры предприятия

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по заводу "Стирол" в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), повреждена инфраструктура предприятия. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате вчерашнего обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия "Стирол", - написал Приходько.

Химзавод "Стирол" был введен в эксплуатацию в 1930-х годах. Завод первым в СССР начал выпуск аммиака, вырабатываемого из коксового газа. Украинские войска периодически обстреливают территорию этого предприятия. При этом ранее Приходько сообщил, что на текущий момент химического производства и запасов аммиака там нет.