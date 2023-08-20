Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 150 боеприпасов за сутки

Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор региона

ТАСС, 20 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 19 августа по территории Белгородской области более 150 различных боеприпасов, в результате обстрелов никто не пострадал. Наиболее активному обстрелу подверглось село Наумовка - ВСУ выпустили по нему 26 артиллерийских снарядов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка - 2. Пострадавших и разрушений нет. В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. Под артиллерийский обстрел попало село Малиновка - зафиксировано 11 прилетов, никто не пострадал", - написал Гладков.

По словам губернатора, в результате обстрела в субботу была повреждена линия электропередачи в селе Петровка в Белгородском районе, осколками посечены крыша, фасад и ворота на одной из ферм в Майском сельском поселении. В Волоконовском районе по окраине хутора Старого выпущено 24 минометных снаряда, по окраине хутора Киселев - 12.

Под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино в Грайворонском городском округе, там зафиксировано 23 прилета. Также были обстреляны Краснояружский район и Шебекинский городской округ. Пострадавших и разрушений нет.