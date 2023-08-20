СМИ: на севере Алеппо погибли два сирийских солдата при турецком обстреле

По информации Al Hadath, еще четверо человек получили ранения

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии подвергла обстрелу позиции сирийских военнослужащих на севере провинции Алеппо. Как сообщил телеканал Al Hadath, основной удар был нанесен по поселку Тоухар в окрестностях города Манбидж (450 км от Дамаска). В результате погибли два солдата, еще четыре доставлены в госпиталь с ранениями.

В воздух подняты беспилотные летательные аппараты турецких ВВС, которые барражируют над местностью, где размещены правительственные войска. Сообщений об атаках беспилотников пока не последовало.

По информации газеты Al Watan, в районе Мираназ ранее произошли столкновения между протурецкими вооруженными формированиями и бойцами курдских "Сил народной самообороны" (СНС). В ходе ответных ударов курды обстреляли пограничный город Аазаз, который входит в зону безопасности, созданную Турцией на севере Сирии. О последствиях обстрела сведений не приводится.

Боевики из протурецких формирований пытаются захватить выгодные позиции к северу от Алеппо с тем, чтобы установить контроль над 90-километровым коридором между городами Телль-Рифаат и Манбидж. Их усилия направлены на то, чтобы выбить оттуда отряды СНС. Всего в этом регионе находится порядка 140 курдских сел.

18 августа боевики совершили вооруженную вылазку к северу от Манбиджа, при ее отражении погибли три курдских ополченца.

Турция в результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах создала зону безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов. Под контролем Турции находится сейчас 10% сирийской территории с населением 4,4 млн человек.