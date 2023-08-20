Дополнительные гидропосты установили в муниципалитете Приангарья, где введен режим ЧС

По данным МЧС, уровень реки Киренги растет

ТАСС, 20 августа. Временные дополнительные гидропосты установили в населенных пунктах Казачинско-Ленского района Иркутской области, где введен режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках и подтопления двух участков автотрассы Усть-Кут - Уоян. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В населенных пунктах Казачинско-Ленского района выставлены дополнительные временные гидропосты. В Казачинско-Ленском районе гидрологическая ситуация продолжает развиваться в соответствии с прогнозом: уровень реки Киренги растет", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в реке Киренге 20-21 августа ожидается поднятие уровня воды в районе села Казачинского до 240-270 см при критической отметке в 250 см. Губернатор области Игорь Кобзев сообщил о подтоплении двух участков автодорог из-за повышения уровня воды в реках Кунерма и Умбелла. В районе ввели режим ЧС.

По состоянию на 16:00 (12:00 мск) в селе Казачинском уровень воды составляет 234 см при критическом 250 см, в Улькане - 395 см при критической отметке 430 см. По информации МЧС, в деревне Нижнемартыново подтопило шесть участков, в селе Кутима - два участка. Подтопленных жилых домов нет. Дорожное сообщение с этими населенными пунктами отсутствует.

Ранее в Казачинско-Ленский район направили Северный поисково-спасательный отряд региональной пожарно-спасательной службы и оперативная группа регионального главка с беспилотными летательными аппаратами для мониторинга обстановки. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда.