СК расследует факт атаки БПЛА на вокзал в Курске

При ЧП пострадали пять человек

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России установит обстоятельства атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске, в результате которой пострадали пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках расследования Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к этому преступлению лиц будет дана правовая оценка", - сказали в пресс-службе.

В результате атаки БПЛА пять человек получили легкие ранения, повреждены крыша, фасад, платформа вокзала.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения от осколков стекла.

Железнодорожный вокзал располагается в центральной части Курска, расстояние до границы с Украиной составляет порядка 150 км.