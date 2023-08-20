В Новосибирске после ДТП одна из машин наехала на пешеходов

Погибла девушка

ТАСС, 20 августа. В ДТП в Новосибирске, где после столкновения двух автомобилей один из них наехал на пешеходов, погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате ДТП пострадали пешеходы: девушка 2000 года рождения, которая получила травмы, не совместимые с жизнью; пешеход-женщина, возраст которой уточняется. Также пострадал пассажир автомобиля Toyota, мужчина 1987 года рождения. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется", - сообщили в ведомстве.

По информации полиции, автомобиль Ford Focus под управлением 20-летнего водителя проехал на перекрестке на запрещающий знак светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который выбросило на пешеходное ограждения, а затем на пешеходов.

Водитель Ford за год привлекался к административной ответственности 18 раз, в том числе 16 раз за превышение скорости. На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.