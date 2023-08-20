В Адыгее в массовом ДТП погиб один человек

Пострадала женщина

ТАСС, 20 августа. В Адыгее на трассе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Погиб водитель одной из машин, сообщили журналистам в МВД по региону.

ДТП произошло в ночь на 20 августа в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи на автодороге А-146 Краснодар - Верхнебаканский. По данным регионального МВД, 42-летний житель Вологодской области, управляя иномаркой, въехал в остановившийся на запрещающий сигнал светофора легковой автомобиль под управлением 28-летнего жителя Краснодарского края. От удара иномарку отбросило на соседнюю полосу, где она столкнулась с грузовиком.

"В результате аварии различные травмы получила пассажирка иномарки - 39-летняя жительница Вологодской области. В настоящее время она госпитализирована. Водитель того же автомобиля от полученных травм скончался на месте. Кроме того, госавтоинспекторами установлено, что в салоне машины на момент аварии находились пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.