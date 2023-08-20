Близ Александруполиса усилили группы расчетов для борьбы с лесным пожаром

Для тушения дополнительно выделили семь пожарных самолетов и четыре вертолета

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Силы пожарных, которые продолжают тушить мощный природный пожар близ греческого города Александруполиса на севере Греции, усилены, выделены дополнительно семь пожарных самолетов и четыре вертолета. Об этом сообщил представитель по печати Пожарной службы Яннис Артопиос.

Пожарные боролись с пламенем в пригороде Александруполиса всю ночь, а с первыми лучами солнца авиация вновь начала сбрасывать воду на очаги огня. По словам представителя Пожарной службы, в настоящее время тушением пожара занимаются 176 пожарных на 48 автомобилях, 10 групп пеших пожарных, четыре пожарных самолета и два вертолета. Вскоре к ним присоединятся еще семь самолетов и четыре вертолета, один из которых будет координировать действия авиации.

Артопиос сообщил, что "для движения транспорта открыт перекрытый ранее участок автомагистрали "Эгнатия одос" в этом районе, однако ситуация с пожаром остается достаточно сложной, так как ветер мешает работе пожарных". "Пожарные, греческие военные и полицейские привлечены к борьбе с огненным фронтом", - добавил он.

Мощный лесной пожар в пригороде Александруполиса возник в субботу, в превентивных целях там были эвакуированы восемь поселков. Пострадавших нет, однако сгорели несколько домов и автомобилей. "Наибольшая проблема была у поселка Лутрос, где всю ночь шла титаническая битва с огнем. Ветер был довольно сильным и превышал 6 баллов по шкале Бофорта", - сказал Артопиос. По его словам, дополнительные подразделения пожарных перебрасываются в район тушения пожаров близ Александруполиса из областей Эпир, Центральная Македония и столичной области Аттика.